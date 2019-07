Falha de energia deixa parte de Nova Iorque às escuras

Uma falha no fornecimento de electricidade em Nova Iorque, nos Estados Unidos, deixou no sábado à noite a área a oeste da cidade às escuras. Segundo a Reuters, uma explosão do transformador terá sido a causa da falha de energia que deixou carruagens de metro, lojas e teatros da Broadway sem luz. No entanto, poucas horas depois, o principal fornecedor de electricidade da cidade afirmava que a maior parte da energia daquela zona já tinha sido reposta.

A empresa de energia Con Edison informou que cerca de 73 mil residências e empresas estavam sem energia, principalmente no lado oeste de Manhattan, enquanto o Departamento de Bombeiros disse no Twitter que a falha de energia se estendeu desde a rua 72 (72nd Street) até à rua 42 (40th Street) e da Quinta Avenida até ao rio Hudson. Por volta da meia-noite, no entanto, a energia já tinha sido restaurada para a grande parte dos clientes, não sendo ainda clara a causa do apagão que, segundo a empresa, “não parece estar relacionada com carga excessiva”.

Uma testemunha da Reuters afirmou ter ouvido uma explosão no distrito de Upper West Side por volta das 19h e um porta-voz do corpo de bombeiros da cidade disse que vários operacionais estavam no local a combater um incêndio num transformador.

O apagão, que ocorreu às 20h00 (01h00 de domingo em Lisboa), além de afectar o funcionamento normal do metro, deixou muitos cidadãos presos em elevadores.

Residentes aguardam pela reposição de energia na parte de fora da sua habitação REUTERS REUTERS Fotogaleria REUTERS

Jeff O “Malley, um consultor que mora em Manhattan, contou à agência Reuters que ficou preso durante mais de uma hora numa carruagem do metro. “Ficamos presos durante 75 minutos. Estava completamento escuro, as pessoas tiveram que usar as lanternas dos seus telefones para ver a saída”, refere.

Durante o apagão, até mesmo a movimentada Times Square, que geralmente está cheias de turistas, foi afectada. Ao mesmo tempo, vários teatros da Broadway cancelaram as suas apresentações. Na tentativa de animar os seus espectadores, o elenco do musical Come From Away levou o espectáculo para a rua e cantou alguns músicas em frente ao palco, mesmo sem luzes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Acabei de sobrevoar a cidade e a maioria das luzes está acesa, mas nem todas estão. Neste momento, a situação mais caótica está em West Side”, referiu o governador estadual, Andrew Cuomo, numa conferência de imprensa cerca de cinco horas depois do apagão.

Com os semáforos apagados, carros e táxis entupiram alguns cruzamentos, dificultando a passagem de veículos de emergência e carros dos bombeiros. Até ao momento, não foram reportados feridos ou mortes devido ao incidente.

Este não é o primeiro apagão na cidade de Nova Iorque. O mais recente aconteceu durante a passagem do furacão Sandy em 2012. Em 2003, um grande apagão também afectou todo o nordeste dos Estados Unidos e deixou a maior parte da cidade sem energia durante um dia. O apagão desde sábado aconteceu no mesmo dia da famosa falha de energia em Julho 1977. Durante uma onda de calor, a cidade de Nova Iorque ficou às escuras por mais de um dia, situação que provocou assaltos e confrontos em várias partes da cidade.