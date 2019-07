Vaticano descobre ossadas durante buscas de Emanuela Orlandi, a adolescente desaparecida em 1983

O mistério do desaparecimento da filha de 15 anos de um funcionário do Vaticano, em 1983, reacendeu-se com a descoberta de dois conjuntos de ossadas neste sábado.

Os restos mortais foram encontrados debaixo de um alçapão de pedra no Colégio Pontifício Alemão, na área adjacente ao cemitério. A descoberta das ossadas acontece depois de o Vaticano ter pedido mais investigação sobre o desaparecimento de Emanuela Orlandi, a adolescente que foi vista pela última vez há 36 anos, numa paragem de autocarro no centro de Roma, em Itália, quando regressava de uma aula de flauta.

Foto Peritos abriram túmulos de duas princesas enterradas no cemitério Teutónico, no Vaticano EPA/VATICANO

A área onde foram encontrados os ossos foi encerrada para que especialistas forenses retomem a investigação nos próximos dias.

Após mais de três décadas sem pistas, a procura por Orlandi recomeçou em Março de 2019 quando a família recebeu uma carta anónima que mostrava a fotografia de um anjo em cima de um túmulo, no Cemitério Teutónico do Vaticano. Os desenvolvimentos levaram o Vaticano a abrir os túmulos de duas princesas sepultadas no século XIX (Sophie von Hohenlohe, que morreu em 1836, e Carlotta Federica, morta em 1840), na quinta-feira passada, a pedido da família. Porém, os túmulos estavam vazios, o que surpreendeu tanto os descendentes de Orlandi, como os familiares das princesas.

Em comunicado, o responsável de imprensa do Vaticano, Alessandro Gisotti, explicou que é possível que os restos mortais das princesas tenham sido relocados para outra área do cemitério. A descoberta motivou pesquisas nos arquivos do cemitério para conhecer a natureza das obras realizadas no espaço, algumas das quais datam do fim do século XIX e outras das décadas de 1960 e 1970.

Em 2019, o desaparecimento de Emanuela Orlandi continua a ser um dos grandes mistérios de Itália. As teorias abundam – com hipóteses que envolvem a máfia ou o próprio Vaticano –, mas a polícia não exclui a possibilidade de Orlandi ter sido sequestrada e morta por razões alheias, ou que tenha sido vítima de tráfico humano.