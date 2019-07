Emmanuel Macron vaiado por “coletes amarelos” no desfile do 14 de Julho em Paris

Dezenas de “coletes amarelos” vaiaram o presidente Emmanuel Macron quando descia a avenida dos Campos Elísios a bordo de um carro militar durante o tradicional desfile do feriado nacional francês de 14 de Julho.

Pelo menos dois pequenos grupos deste movimento contra a política social e fiscal do chefe de Estado vaiaram Emmanuel Macron, que contestaram durante meses na rua.

Todos largaram os tradicionais coletes, provavelmente por uma questão de discrição num quarteirão patrulhado pela polícia, mas alguns agitaram balões amarelos e gritaram algumas palavras contra o presidente.

De acordo com o Le Monde, mais de 4600 soldados, 196 veículos, 237 cavalos, 69 aeronaves e 39 helicópteros foram mobilizados para o tradicional desfile de 14 de Julho, onde se incluem um avião C-295 da Força Aérea e quase 30 militares do Exército e da Marinha de Portugal.​ Na abertura do desfile, alguns robôs e drones foram usados ​​pelo exército e exibidos na Praça de la Concorde, antes de dar lugar a uma demonstração futurista do Flyboard Air, uma plataforma voadora impulsionada por motores a jacto inventada pelo francês Franky Zapata, campeão mundial de Jet Ski francês, que pilotou a sua máquina, com uma arma na mão, várias dezenas de metros acima do solo.

Este é o terceiro desfile do 14 de Julho para Emmanuel Macron desde a sua eleição, em Maio de 2017. A celebração realiza-se este ano sob o signo da cooperação militar europeia. “Em nenhuma altura, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi a Europa tão necessária. A construção de uma Europa de defesa, em conexão com a Aliança Atlântica, que celebra 70 anos, é para a França uma prioridade e é o fio condutor deste desfile”, disse o Emmanuel Macron citado pelo jornal Le Monde.

Os países participantes da Iniciativa de Intervenção Europeia, programa criado sob a liderança de Macron com o objectivo de constituir “uma força de intervenção rápida para responder a crises” e que envolve “o planeamento conjunto em cenários de crise que podem ameaçar potencialmente a segurança europeia, também foram representados no desfile. Da iniciativa fazem parte países como o Reino Unido, apesar da iminência do “Brexit", Portugal, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Estónia, Espanha, mas também a Alemanha e a Finlândia, todos representados em Paris pelo seu chefe de Estado, chefe do Governo ou ministro da Defesa.

Após passar as tropas em revista na célebre avenida parisiense, acompanhado pelo Chefe do Estado Maior, Macron dirigiu-se à tribuna presidencial na praça da Concórdia, onde o esperavam muitos dirigentes europeus, entre os quais a chanceler alemã, Ângela Merkel, e o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Com Lusa