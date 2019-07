Vinte viaturas danificadas após problema na junta de dilatação do IC17

Um problema na junta de dilatação do piso do IC 17/CRIL, junto ao Túnel do Grilo, na zona da Grande Lisboa, causou danos em 20 viaturas, incluindo num veículo pesado, indicou fonte da PSP. As viaturas sofreram furos, e o pesado derramou combustível na estrada, o que provocou o condicionamento do trânsito nas duas vias mais à direita e o corte do acesso ao eixo Norte-Sul. A PSP já se encontra no local, onde vários carros ficaram imobilizados devido a furos nos pneus.

Aquele troço de estrada, de acordo com a PSP, está sob a alçada das Infra-estruturas de Portugal, a qual, contactada pela agência Lusa, esclareceu que a junta de dilatação está a ser reparada e que está a proceder à limpeza do gasóleo derramado na estrada.

Fonte da Infra-estruturas de Portugal disse que vão ser analisadas as causas do ocorrido, e avaliados os prejuízos causados, através da abertura de um procedimento interno.