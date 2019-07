Espaço 1969

Às 20h17 minutos do dia 20, o módulo lunar aluna a sul do mar da Tranquilidade

À esquerda podemos ouvir as comunicações entre Michael Collins (Columbia), Aldrin e Armstrong (Eagle). À direita, alguns dados do painel de instrumentos, a posição do Eagle durante a manobra e as comunicações com a base em Houston. Excerto de um vídeo com imagens editadas por Apollo Flight Journal/NASA