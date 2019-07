Norte e Centro entram no lote das regiões mais inovadoras. Portugal passa a liderar a Europa do Sul

Se a inovação europeia fosse uma corrida de ciclismo, Portugal estaria a centímetros de se colar ao pelotão da frente. Os dois relatórios mais recentes, que avaliam o grau de inovação de 31 economias europeias (Suíça, Noruega e Sérvia além das 28 da UE​), mostram que o país ganhou terreno a concorrentes bem maiores. Um resultado que em boa parte se deve à entrada das regiões Norte e Centro de Portugal no lote das regiões (NUT II) fortemente inovadoras, no qual já se encontrava Lisboa e Vale do Tejo. Portugal tem agora três regiões com esta classificação (de entre as sete que compõem o território nacional). A Itália tem apenas uma (em 21), tal como a Grécia (uma em 15). A Espanha tem zero (em 19).

Continuar a ler