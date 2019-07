“O modelo do Portugal 2020 é um horror”

As regiões mais inovadoras situam-se, em geral, nos países mais inovadores. Mas até nisso Portugal foge à regra. O país é considerado um “inovador moderado”, ficando assim a meio da tabela por países, o que não impede contudo o país de ter três regiões que já ascenderam à liga dos melhores. Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo fazem parte do lote dos “inovadores fortes”. Ultrapassam assim o desempenho do país, que no ranking global é “puxado” para baixo porque o sistema de inovação tem, apesar da boa evolução, “muitas fragilidades”, avalia José Manuel Mendonça, presidente do INESC TEC e professor universitário de Gestão da Inovação na Universidade do Porto.

