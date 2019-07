Portugal sagra-se campeão mundial de hóquei em patins

Numa final emocionante, em Barcelona, Portugal bateu a Argentina no desempate por grandes penalidades (2-1), e sagrou-se campeão mundial de hóquei em patins, quebrando um jejum de 13 anos.

Depois das duas equipas terem encerrado o tempo regulamentar e o prolongamento sem golos, o triunfo surgiu na decisão pelos penáltis.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou neste sábado vivamente a selecção portuguesa de hóquei em patins pela conquista do campeonato do mundo, e prometeu recebê-la em breve, logo que seja possível. “Acabado de chegar de Paris, o Presidente da República felicita vivamente a selecção portuguesa que acaba de vencer o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins”, afirmou o chefe de Estado, numa declaração enviada à agência Lusa.

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou “os jogadores, técnicos e dirigentes” e adiantou que “irá recebê-los em Belém logo que possam, depois da chegada a Lisboa”.

Também o Ministério da Educação, com a tutela do desporto, manifestou ter “enorme orgulho” na selecção portuguesa de hóquei em patins que se sagrou campeã do mundo. O ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues destacou a “emocionante final com a Argentina”, que Portugal venceu por 2-1 no desempate por grandes penalidades, após 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.

“Que grande foi a nossa selecção!”, pode ler-se na publicação do Twitter, que felicita e destaca o feito luso, 16 anos depois do último título. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, também usou o Twitter para enviar os parabéns para a equipa portuguesa que venceu o título em Barcelona, manifestando “orgulho absoluto” na formação. com Lusa