Portugal falha qualificação para Tóquio 2020

A selecção nacional de râguebi de sevens ficou neste domingo sem qualquer hipótese de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, após perder com a Irlanda, por 26-10, no jogo de apuramento do 3.º/4.º do torneio europeu de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Após um primeiro dia em crescendo, que começou com uma derrota comprometedora contra a Itália (12-19), um triunfo claro e importante contra a Hungria (47-0) e uma exibição muito positiva no desaire com a França (5-10), Portugal tinha pela frente nos quartos-de-final a Espanha, selecção que realizou uma época muito competente no Circuito Mundial e tinha vencido o Grupo B à frente da Irlanda.

E o jogo acabou por correr bem à selecção portuguesa. Com uma primeira parte de qualidade, Portugal colocou-se a vencer por 14-0 (dois ensaios de António Cortes) e o melhor que a Espanha conseguiu foi reduzir já em cima do final da partida (14-5).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Garantido um lugar entre as quatro melhores selecções do torneio, Portugal teve pela frente nas meias-finais o principal favorito, a par da França, em garantir o apuramento directo. Representando o Reino Unido, actual vice-campeão olímpico, a Inglaterra confirmou em campo ser claramente superior. Ao intervalo, os ingleses já venciam por 24-0 e, nos últimos sete minutos, limitaram-se a gerir a vantagem. Com um nível de jogo mais baixo, a selecção portuguesa aproveitou para marcar dois ensaios (Rodrigo Freudenthal e Pedro Silvério), terminando a partida com um desaire, por 12-29.

Restava lutar pelo terceiro lugar e, dessa forma, garantir a presença em Junho do próximo ano no torneio de repescagem mundial, onde estará disponível o último passaporte para Tóquio 2020.

Contra a Irlanda, que nos últimos anos tem investido muito nos sevens, Portugal até começou bem e Duarte Moreira marcou o primeiro ensaio antes de se cumprir o minuto inicial. Porém, os irlandeses empataram ainda antes do intervalo e garantiram o terceiro lugar e a presença na repescagem olímpica com mais três ensaios consecutivos na segunda parte. Adérito Esteves ainda reduziu na “bola de jogo”, fixando o marcador final em 26-10.