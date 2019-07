Novak Djokovic vence a mais longa final de Wimbledon

Novak Djokovic conquistou o quinto título em Wimbledon, após derrotar Roger Federer numa final épica, de quatro horas e 57 minutos: 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6 e 13-12 (7/3). O tenista sérvio de 32 anos é o primeiro jogador desde 1948 a conquistar o prestigiado troféu após salvar match-points – dois, a 7-8 do último set.

Num encontro em que os muitos momentos de tensão sucederam-se, Djokovic fez a diferença ao ser o mais forte mentalmente nos tie-breaks. Este é o 16.º título do Grand Slam do líder do ranking, ficando a dois de Rafael Nadal e a quatro de Federer.