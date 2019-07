Medalha de bronze para Portugal e subida de divisão

A selecção nacional conquistou a medalha de bronze no Campeonato da Europa Amador de Equipas Masculinas, 2.ª Divisão, no Toya Golf & Country Club, em Wraclow, Polónia, garantindo assim a promoção à 1.ª Divisão em 2020.

Portugal nem precisou de derrotar hoje a Estónia, no encontro para atribuição do terceiro lugar e da última vaga para o escalão primodivisionário. Após o empate (1-1) da parte da manhã nos encontros de pares em foursomes, chuva e trovoada fortes levaram ao cancelamento do último dia da competição, estabelecendo-se a classificação através da fase de stroke play (por pancadas).

Suíça e Itália, que se defrontavam na final, foram campeã e vice-campeã, respetivamente, nas posições que ocupavam após a primeira fase da prova.

Portugal alinhou com Pedro Lencart, Pedro Neves, Afonso e João Girão, João Maria Pontes e Vasco Alves.

O selecionador Nelson Ribeiro com João Maria Pontes

“Cumprimos com os objetivos que tínhamos definido – a subida à primeira divisão nos homens e a manutenção nos boys [sub-18]”, afirmou o seleccionador Nacional Nelson Ribeiro, referindo-se também ao European Boys’ Team Championship, que terminou em França com Portugal no 10.º lugar.

“Contudo, este não deve ser o objectivo de um país. Com o terminar destas competições e com ambas as equipas na primeira divisão, à distância de um ano até aos próximos campeonatos, devemos reflectir de que forma iremos organizar os jogadores para nem ser questão a ideia de manter uma equipa na primeira divisão”, acrescentou Nelson Ribeiro.

Recorde-se que foi a quarta vez que Portugal terminou no top-3 deste Europeu masculino da Segunda Divisão: em 2015, no Postolowo Golf Club, na Polónia, Portugal obteve um dos maiores triunfos na história do golfe amador português, ao sagrar-se campeão europeu da Segunda Divisão. Em 2012, no Keilir Golf Club, na Islândia, a seleção nacional foi 3.ª classificada e também subiu de divisão; e em 2017 foi vice-campeão, no Zala Springs Golf Resort, em Zalacsány, na Hungria.

