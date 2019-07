Jorge Jesus estreia-se no Maracanã com vitória por 6-1

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, goleou neste domingo por 6-1 o Goiás, em jogo da 10.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, que marcou a estreia do técnico no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Quatro dias depois da estreia ao comando dos cariocas, diante do Athlético Paranaense, para a Taça do Brasil (1-1), Jorge Jesus viu a sua equipa “cilindrar” no regresso ao campeonato, com o internacional uruguaio Giorgian de Arrascaeta a inaugurar o marcador, logo aos cinco minutos, anotando o primeiro dos seus três golos na partida.

O Goiás, sétimo classificado, empatou, por Kayke, aos 12 minutos, aproveitando um erro do central Rodrigo Caio, mas um golo do guarda-redes Tadeu, na própria baliza, aos 44, e mais dois de De Arrascaeta, aos 45+1 e 45+5, deram aos “rubro-negros” uma vantagem confortável ao intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo chegou à “meia dúzia”, graças a dois golos do avançado Gabriel Barbosa, aos 56 e 82 minutos, ambos a passe de De Arrascaeta, que retribuiu as três assistências do ex-jogador do Benfica.

O conjunto do Rio de Janeiro, que não marcava seis golos no “Brasileirão” desde Dezembro de 2004, quando venceu o Cruzeiro por 6-2, mantém-se no terceiro lugar do campeonato, com 20 pontos, a seis do líder Palmeiras, liderado por Luiz Felipe Scolari, e a três do Santos, segundo classificado.