É preciso começar a “prender a malta” que provoca desacatos, defende Bruno Lage

A partida desta sábado entre o Benfica e a Académica, em Coimbra teve que ser interrompida alguns minutos devido a desacatos nas bancadas do estádio e que provocaram, pelo menos, um ferido, que teve que ser levado ao hospital. Os adeptos chegaram a entrar na pista de atletismo do estádio para se refugiarem, levando à intervenção da polícia.

No rescaldo do jogo em que a Académica foi goleada pelo Benfica, o treinador dos “encarnados” começou por dizer que este tipo de incidentes “tem de acabar" e que “quem tem este comportamento tem de ser preso”.

“Foi um adepto para o hospital, mas não foi ninguém preso. A gente tem de começar a prender esta malta, sejam eles pretos, vermelhos, azuis, verdes. Estas situações têm de evoluir de outra maneira, tivemos de estar parados por isto. Já chega, temos de tomar medidas drásticas para isto não acontecer, sob pena de amanhã eu, como adepto, não trazer o meu filho à bola”, referiu o treinador do Benfica.

O adepto do Benfica que ficou ferido em consequência dos desacatos está internado e sob observação, devido à fractura de uma vértebra da coluna. Em nota publicada no seu site, o Benfica informa que o adepto, de 30 anos, “fracturou a vértebra D12 da coluna” e está internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, esperando-se que na segunda-feira seja “tomada a decisão sobre a necessidade de se avançar com uma eventual operação”.

“Não esteve envolvido em qualquer desacato, mas, à passagem de indivíduos adeptos da Académica (escoltados pela polícia) que tinham sido responsáveis pela confusão gerada, foi empurrado por um deles”, indica o Benfica, assinalando que a direcção do clube de Coimbra “prontificou-se de imediato a ajudar os familiares a identificar os responsáveis”, refere ainda a nota do clube.

No jogo deste sábado, os “encarnados” derrotam a Académica por 8-0. A equipa segue agora para um torneio de pré-época nos Estados Unidos em que terá como adversários o Chivas, a Fiorentina e o Milan.