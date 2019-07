Entre pombos, anjos e estátuas, o Curtas 2019 premiou as aves raras

A Vitória de Samotrácia que vai batendo as asas pelos corredores do Louvre à noite era capaz de achar graça ao palmarés do Curtas Vila do Conde 2019. Não só porque o filme onde tem honras de personagem secundária, Les extraordinaires mésaventures de la jeune fille de pierre, de Gabriel Abrantes, foi o título mais premiado do festival, onde arrecadou três galardões (melhor curta de ficção, prémio do público na competição nacional e candidato do Curtas à estatueta de melhor curta-metragem nos Prémios Europeus do Cinema), mas porque é de asas também que falam os vencedores das principais secções competitivas. Ave Rara, de Vasco Saltão, sobre o caçador que uma surpreendente presa parece transformar num pária, ganhou a competição nacional; Los que Desean, em que a espanhola Elena López Riera filma com discrição uma competição columbófila em Espanha (com ecos do Inebriante Canto dos Tentilhões que preenchia grande parte do terceiro capítulo de As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes), foi o melhor filme a concurso na competição internacional.

O júri, formado pelos cineastas Aya Koretzky, Konstantina Kotzamani e Kleber Mendonça Filho, pelo programador Alejandro Díaz Castaño e pelo crítico Leo Soesanto, não terá tido tarefa fácil, com a grande quantidade de bons títulos presentes na competição internacional. Mas as suas escolhas acabaram por reflectir o que de melhor se mostrou no festival este ano. A maior surpresa terá sido a presença de títulos da competição nacional na habitual premiação por géneros, fazendo deste um palmarés particularmente português. Se o fascinante documentário da australiana Pia Borg, Demonic, levou o prémio de Melhor Documentário (este ano em homenagem a Manoel de Oliveira), foi a única animação portuguesa a concurso, Purpleboy, de Alexandre Siqueira, a receber o galardão de Melhor Animação. Purpleboy recebeu ainda o prémio de aquisição de uma curta portuguesa pela plataforma espanhola Movistar+. A Melhor Ficção, como já referimos, foi a curta de Gabriel Abrantes sobre uma estátua que ganha vida e consciência política, estreada na Semana da Crítica de Cannes.

Ainda na produção nacional, foram premiados Mariana Gaivão (melhor realização, pelo intrigante Ruby) e, no concurso de filmes de escola Take One!, Tomás Paula Marques (melhor filme por Em Caso de Fogo, produção da Escola Superior de Teatro e Cinema) e Maria Teixeira (melhor realização por Inside Me, animação produzida na universidade alemã Babelsberg Konrad Wolf). Em qualquer destes casos, saúde-se a aposta do júri naqueles que foram, claramente, os mais interessantes dos filmes nacionais seleccionados para este 27.º Curtas.

O palmarés do 27.º Curtas Vila do Conde Grande Prémio – Los que desean, de Elena López Riera (Espanha, Suíça) Competição Internacional Melhor Animação – Purpleboy, de Alexandre Siqueira (Portugal, Bélgica, França) Melhor Documentário – Demonic, de Pia Borg (Austrália) Melhor Ficção –Les extraordinaires mésaventures de la jeune fille de pierre, de Gabriel Abrantes (Portugal, França) Prémio do público – Panique au Village: La foire agricole, de Stéphane Aubier e Vincent Patar (Bélgica, França) Competição Nacional Melhor Filme – Ave Rara, de Vasco Saltão Melhor Realizador – Mariana Gaivão, por Ruby Prémio do público –Les extraordinaires mésaventures de la jeune fille de pierre, de Gabriel Abrantes Competição Take One! Melhor Filme – Em Caso de Fogo, de Tomás Paula Marques Melhor Realizador – Maria Teixeira, por Inside Me Competição My Generation Nefta Football Club, de Yves Piat (França) Competição Experimental Suspended Island, de Jane Wilson e Louise Wilson (Reino Unido) Nomeação Curtas aos Prémios Europeus de Cinema Les extraordinaires mésaventures de la jeune fille de pierre, de Gabriel Abrantes Competição de Videos Musicais David Bruno, Mesa para Dois no Carpa, de Francisco Lobo Prémio Curtinhas A Gata Butterboo, de Émilie Pigeard (Bélgica, França)