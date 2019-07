No cimo deste pico está uma boca aberta

Cobre-se todo este pico no inverno de pedra que chove, com que fica mais alto e todo alvo até muita parte do verão, em que o tempo quente a derrete (…). Os gados de toda a sorte, comarcãos a ele, como vêm de Maio por diante, que se desfaz a pedra, se acolhem todos arriba dele, por lhe não faltar lá o pasto e água, de que a terra é necessitada (…). [1]

