A noite em que o pai do satélite português viu “o Vasco da Gama do espaço” chegar à Lua

Quando o homem chegou à Lua, “até o padre de Casal de Cinza falou disso na missa”, conta o “pai” do primeiro satélite português, Fernando Carvalho Rodrigues. Em conversa com o PÚBLICO, o físico conta como viveu a noite em que “a humanidade foi toda à Lua” e de como recebeu em Portugal Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar aquele satélite na missão Apollo 11 — que eternizaria como “o Vasco da Gama do espaço”.

Continuar a ler