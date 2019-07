João Carlos Melim recebe quem entra na Fábrica do Ribeiro Sêco, o mais antigo engenho da Madeira, o único que produz apenas mel-de-cana-de-açúcar. E trata logo de afastar qualquer equívoco: “Mel-de-cana não é melaço. O mel, candidato a uma das Sete Maravilhas Doces de Portugal, obtém-se directamente do sumo da cana-de-açúcar; o melaço é um resíduo do açúcar, é o que fica da primeira lavagem.”

Continuar a ler