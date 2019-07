A Madeira está a produzir o dobro do rum e a tentar vendê-lo fora da ilha

Logo pela manhã, há quem beba um cálice puro ou misturado com café. É um grogue ou um meio-grogue, conforme seja 0,07 litros ou metade. Caindo a noite, em ambiente de festa, há quem beba misturado com sumo de fruta. É uma poncha. Em qualquer taberna se vê o pau da poncha, mexelote ou caralhinho, um utensílio de madeira com uma extremidade dentada.

