Histórias de Portugal: Livros Caídos

A demência, a doença de Alzheimer e outras doenças mentais nunca mexem apenas com os doentes. Mexem também, e acima de tudo, com aqueles que lhes são mais próximos. Familiares directos, filhos, pais, companheiros de vida, que passam a ser “desconhecidos” para as pessoas que amam.

Em 2012, Cristina Bagão decidiu pôr a vida profissional “em pausa” para cuidar da mãe, Cândida, que sofre de demência vascular. A doença leva-a a lembrar-se melhor dos tempos em que foi noviça (na fotos, à esquerda) do que aquilo que faz no dia-a-dia.

Foto DR Histórias de Portugal

Aliás, para além de tornar-se cuidadora informal da mãe, Cristina passou a ser também cuidadora formal de outras pessoas em situação semelhante. Isso significa que, pessoal e profissionalmente, Cristina é hoje cuidadora 24 horas por dia.

Em casa, pelo menos, tem ajuda. De Mellow, o gato, que há cerca de um ano a família adoptou e rapidamente se tornou no melhor amigo de Cândida.

Uma história sobre quem cuida de quem não tem sequer memória de quem está a cuidar. Culpa da demência que apaga memórias... como quem abana uma estante de livros até que alguns acabam por cair.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Estatuto do Cuidador Informal foi recentemente aprovado (por unanimidade) pela Assembleia da República. Se é cuidador informal, saiba o que vai mudar, e descubra também quem são os cuidadores informais em Portugal.

Se conhece uma boa história que praticamente toda a gente desconhece, entre em contacto com a equipa do podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Porque toda a gente tem uma história para contar.

Subscreva o podcast Histórias de Portugal no iTunes, Soundcloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.