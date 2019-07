Temperaturas vão descer na próxima semana. Lugar ao Sol só a Sul

No início da próxima semana, as temperaturas no território continental deverão continuar em linha com as previsões para este fim-de-semana. Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê períodos de céu pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã, “podendo essa nebulosidade persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira da região Centro”.

Registar-se-á uma ligeira descida da temperatura máxima no litoral Centro e Norte e uma subida de temperatura na região Sul, com as mínimas a oscilar entre os 15 graus Celsius (Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança) e os 21 graus Celsius em Faro. As máximas vão oscilar entre os 23 graus Celsius (Aveiro) e os 35 graus Celsius (Évora).

No geral, o vento será fraco do quadrante oeste, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) a partir da tarde, de noroeste no litoral oeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro com rajadas até 60 km/h. Pode vir a registar-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial das regiões do litoral Norte e Centro.

Para terça-feira, o IPMA prevê períodos de céu pouco nublado ou limpo, apresentando maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no litoral oeste e interior Norte, podendo essa nebulosidade persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira, da região Centro, e na região Norte.

O vento será, no geral, fraco do quadrante oeste, soprando no litoral oeste moderado (20 a 35 km/h) de noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) a sul do Cabo Mondego com rajadas até 65 km/h a partir da tarde. Em linha com as previsões de segunda-feira, pode vir também a registar-se na terça-feira neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial das regiões do litoral Norte e Centro.

Em Lisboa, a temperatura máxima chegará aos 27 graus – menos 10º do que foi registado na semana anterior – e a mínima irá rondar os 18º. No Porto a temperatura mínima rondará os 17 graus e a máximas os 24 graus. Já em Faro as previsões apontam para 33º de máxima, enquanto em Évora regista a temperatura mais elevada (34º) do país para terça-feira.

Até sexta-feira, todos os distritos de Portugal continental, à excepção de Faro, estavam sob aviso amarelo, o menos grave, por causa do calor, com os termómetros a chegarem acima dos 30º, e em alguns locais, como Santarém, aos 40º.