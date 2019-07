Alunos que entram na universidade através de quotas já são 30%

No ano lectivo passado cerca de 30% dos alunos que entraram nas universidades portuguesas fizeram-no através de quotas, ou seja, vagas que foram guardadas para candidatos com determinados perfis, mostram dados do Relatório sobre o acesso ao ensino superior elaborado por um grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior​.

