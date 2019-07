Cartas ao Director

KC-390 é a justa escolha?

A decisão do governo em adquirir cinco aviões “KC-390”, sendo legítima, não deixa de lançar algumas reservas sobre a justeza da escolha.

Porque esses aparelhos estão numa fase inicial de produção, porque apenas quatro países manifestaram interesse na sua aquisição, porque, finalmente, indo substituir os “C-130”, o melhor avião de transporte, juntamente com o “Dakota, alguma vez construído, nada têm a ver com o aparelho norte-americano. Por outro lado o preço é excessivo tendo em conta, por exemplo o custo da versão “J” do C-130, em serviço, por exemplo, nos EUA, Israel, Japão e Reino Unido, entre muitos outros países.

Bem sei que estes aparelhos vão receber componentes fabricados em Portugal, logo, desenvolver o nosso incipiente sector aeronáutico. Porém, será que foram defendidos os reais interesses da nossa Força Aérea e dos seus pilotos?

Manuel Alves, Lisboa

A falência anunciada da Controlinvest

A falência da Controlivest em nada me surpreendeu. No Diário de Notícias, por exemplo, onde trabalhei 25 anos, rescindiram os contratos com os mais antigos, que deveriam ter ficado na redacção a ensinar os mais novos. Há que saber dosear a experiência com a juventude. O DN ficou sem bons jornalistas. E os jornais são um pouco como as equipas de futebol. Estas só ganham se tiverem bons jogadores, os jornais apenas têm sucesso com bons jornalistas. Em Portugal, e no meu jornal, o Diário de Notícias, durante muitos anos o principal do país, foi, infelizmente, flagrante, as pessoas aos 40 anos já são consideradas velhas, o que é um grande disparate. Conheço gente com 60 anos que está na força da vida, quanto mais aos 40! E depois há outra contradição - quando temos mais conhecimentos, mais experiência, mais know-how, à medida que a idade avança, somos postos de parte! Não faz sentido. É mesmo uma contradição insanável. No DN, além deste erro grave, e que foi fatal, com o seu corpo redactorial – ninguém nasce ensinado – os directores a seguir a Cunha Rego e Mário Mesquita, de quem guardo as melhores recordações e a quem reconhecia competência e sabedoria, tiveram prestações muito fracas, que contribuíram bastante para o definhamento do jornal. Alguns deles eram mais comissários políticos do que jornalistas. E só chegaram onde chegaram graças aos partidos. Sem estes, não o teriam conseguido, porque não tinham capacidade para tal. O DN – dizia-se o Diário de Notícias e os outros, tal a sua grandeza – ficará para sempre no meu coração. Poderei ter razões de queixa deste ou daquele, mas nunca confundi pessoas com instituições. Fernando Pires e Guilherme de Melo foram camaradas, entre outros, que ainda recordo com saudade. O jornalismo do DN norteava-se por dois valores, que sempre cultivei – rigor e seriedade. Era um baluarte da nossa imprensa. Um grande DN faz muita falta!

Simões Ilharco, Lisboa