Ataque da Al-Shabab em hotel na Somália faz 26 mortos e 56 feridos

Pelo menos 26 pessoas morreram e 56 ficaram feridas num ataque do grupo terrorista islâmico Al-Shabab a um hotel na cidade portuária de Kismayo, no Sul da Somália.

“Entre os mortos estão estrangeiros: três quenianos, um canadiano, um britânico, dois norte-americanos e três tanzanianos. Há dois cidadãos chineses feridos”, disse o presidente do estado de Jubaland, ​Ahmed Madobe, numa conferência de imprensa.

Uma conhecida jornalista somali, Hodan Naleyah, e o marido estão entre os mortos.

O ataque começou no final da tarde de sexta-feira, quando um carro armadilhado explodiu na entrada do Medina, um hotel muito movimentado no centro de Kismayo.

Atiradores entraram então no edifício, onde houve confrontos com as forças de segurança no local onde decorria uma reunião de políticos locais e chefes de clãs para discutir a eleição do presidente de Jubaland, marcada para o final de Agosto.

“As forças de segurança já controlam o hotel, o último terrorista foi morto”, disse à AFP Abdiweli Mohamed, chefe de segurança, na manhã deste sábado.

Segundo testemunhas, parte do hotel ficou destruído pela explosão e pelos disparos.

A Al-Shabab luta contra o Governo central e pretende instaurar um Estado islâmico na Somália. As forças governamentais conseguiram expulsar a milícia da capital, Mogadíscio, em 2011. Mas o grupo ainda está activo e realiza atentados, na Somália e no Quénia, contra alvos políticos, estrangeiros e militares.

O grupo extremista reivindicou o ataque a um complexo de luxo na capital do Quénia, Nairobi, que matou 21 pessoas em Janeiro de 2019. Em 14 de Outubro de 2017 realizaram o mais mortífero atentado - a explosão de um camião na capital somali matou mais de 200 pessoas.

Em Março, pelo menos 32 pessoas morreram num ataque com um camião-bomba em Mogadíscio.