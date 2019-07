Há uma “criatividade tranquila” no Penha Longa e pertence a Sergi Arola

A entrada é feita com pompa e muita simpatia. A cozinha fica mesmo ali, do lado direito, e todos olham com curiosidade – do lado de fora para dentro, para uma jovem equipa chefiada por Vladimir Veiga, toda vestida de negro e que trabalha afincadamente, cada um no seu balcão; de dentro para fora, para os clientes que chegam, alguns vestidos com solenidade.

Continuar a ler