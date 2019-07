Leopoldo foi longe, viu o Alentejo com outros olhos e abriu a Taberna do Calhau em Lisboa

Quando entramos na Taberna do Calhau, por volta do meio-dia de um sábado, Leopoldo Garcia Calhau está com um ar cansado mas feliz, voz rouca, uma quantidade de garrafas vazias alinhadas em cima de uma mesa. Na noite anterior, a taberna, que nesse dia ainda não tinha completado um mês de vida, tinha estado mais uma vez cheia e o cozinheiro ainda não sabe se pode acreditar no que está a viver.

Continuar a ler