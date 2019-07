O novo restaurante de Ljubomir chama-se Líquen e tem Açores “por dentro e por fora”

Líquen by Ljubomir Stanisic é o nome completo do restaurante que o chef jugoslavo inaugura este sábado no Furnas Lake Forest Living, em São Miguel. Instalado no hotel da família Gago da Câmara, num local emblemático da ilha, as Furnas, rodeado de verde por todos os lados, este novo restaurante de “Ljubo” é “um tributo à generosidade da terra e do oceano”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

Com uma equipa liderada pelo chef executivo Hugo Alface, Ljubomir promete levar a “localidade ao extremo”, com “o mínimo de artifícios”. Olha-se para a carta, apropriadamente chamada “Radiografia de um arquipélago”, e constata-se isso mesmo: há “Rissol de Lapas”, “Croquetes das Fumarolas”, “Cura de Atum dos Açores”, “Vaca & Cia” (tataki de vaca açoriana), “Lulas B&W, salteadas com cogumelos, molho branco e negro das ditas e piripíri”, com “manteiga açoriana a sublinhar”. Também há entrecôte com inhame frito e polvo com mel e especiarias.

Nas sobremesas, destaque para o “Leite Embrulhado”, que usa “o leite das vacas da família Gago da Câmara, o ananás de São Miguel, a folha de mostarda e a hortelã da agrofloresta junto à esplanada e a folha de conteira apanhada na montanha em redor”, e o pão-de-ló da Gorreana. “Arquipélago da insónia” contempla cinco variedades de queijos das ilhas.

Há muito tempo que Ljubomir está empenhado no tema da sustentabilidade da cozinha e este seu primeiro projecto nos Açores é só mais um capítulo no respeito pelos produtos e pela natureza. Foi à natureza, aliás, que foi buscar o nome do restaurante: “Na montanha que rodeia o hotel, a montanha que circunda a cratera do vulcão há muito extinto, no manto verde que pinta a vista, Ljubo encontrou o Líquen.” E o Líquen “é Açores por dentro e por fora”.

Nascido em Sarajevo, Ljubomir Stanisic chegou a Portugal em 1997. Abriu o primeiro restaurante em 2004, em Cascais, e em Janeiro de 2009 inaugurou o 100 Maneiras, em Lisboa, com um menu único de degustação e, em 2010, o Bistro 100 Maneiras, considerado o melhor restaurante do mundo pela prestigiada revista Monocle em 2017. Em Fevereiro deste ano, abriu o novo 100 Maneiras, no Bairro Alto. Entre Março de 2016 e Junho de 2019 foi chef consultor no hotel Six Senses Douro Valley.

