Cabedelo, a praia que alimenta a arte bruta

Joaquim Pires fala da praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, como ninguém. Joaquim, aliás, vive a sua praia como ninguém. É lá que se abastece para criar “peças bonitas”, feitas de paus, galhos, “pinheiros tortos”. É com as histórias do Cabedelo que arrancamos a nossa série de Verão. Até Setembro, outras praias se seguirão.