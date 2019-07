Quando as mãos de António Rocha procuram respostas, a terra transforma-se

Vem do tempo dos romanos a tradição de fazer vinho em talhas de barro no Alentejo (região com bastante barro, ao contrário do que acontece no Norte do país). O sumo das uvas, juntamente com as películas e o engaço, é colocado a fermentar dentro do pote e aí fica até ao dia 11 de Novembro, data em que o vinho pode ser tirado, através de uma torneirinha encaixada no orifício na parte de baixo da talha.

Para manter a temperatura, as talhas são molhadas por fora, e na boca são vedadas com um pano ou simplesmente com azeite. As películas têm que ser remexidas com frequência para que não criem uma rolha no topo, o que iria reter o gás da fermentação no interior, podendo provocar o rebentamento da talha.