Tomás Barreto e Simão Simões conquistam medalhas de prata na Taça do Mundo de remo

Os portugueses Tomás Barreto e Simão Simões conquistaram este sábado a medalha de prata na prova de LM2- da terceira etapa da Taça do Mundo de remo, que decorre até domingo na cidade holandesa de Roterdão.

Na final de pares de pesos leves, a dupla lusa conseguiu o tempo de 7.49,01 minutos, a mais de quatro segundos de distância do par campeão, os checos Jiri Kopac e Jan Hajek, batendo Yuk Man Chan e Yee Ping Chau, de Hong Kong, terceiros classificados, numa categoria com apenas quatro barcos participantes.

“Foi uma corrida estranha. Não esperávamos estas condições, mas temos de correr. Mantivemos o nosso plano e usámos esta corrida como teste para os Mundiais sub-23, que vamos disputar na sexta-feira”, explicou Tomás Barreto, citado pelo site oficial da prova.

Em LM2x ("double sculls"), Pedro Fraga e Afonso Costa falharam o apuramento para a final A, disputando a corrida secundária na manhã de domingo, após terminarem em sexto e último lugar a segunda meia-final, longe dos melhores tempos.

Na mesma especialidade, Eduardo Afonso e Dinis Costa foram relegados para a final D, depois de não terem conseguido avançar das eliminatórias, acabando por vencer essa disputa, com um tempo de 6.52,560 minutos.

Joana Branco, em LW1x ("single scull"), foi segunda na final C, que reúne os melhores tempos não apurados para as meias-finais, enquanto Cláudia Figueiredo, em W1x, também vai disputar a final C da categoria no domingo, encerrando a participação portuguesa.