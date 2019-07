Sporting empata no segundo teste na Suíça

O Sporting empatou este sábado com o St. Gallen, por 2-2, no segundo jogo de preparação dos “leões” no estágio de pré-temporada na Suíça. Os lisboetas chegaram a ter uma vantagem de dois golos, mas permitiram a recuperação do adversário helvético.

Logo aos 2’, Bruno Fernandes abriu o marcador (tinha apontado também o único golo da equipa no primeiro encontro de preparação, frente ao modesto Rapperswil-Jona, que terminou com uma derrota dos portugueses, por 2-1) e, aos 25’, Wendel deu expressão maior expressão ao ascendente do Sporting.

Perto do intervalo (43'), um erro de Eduardo deixou a bola sobrar para Kutesa, que reduziu para a sua equipa. Já no segundo tempo, o St. Gallen foi crescendo no encontro, até empatar, aos 51’, num grande golo de trivela de Hefti.