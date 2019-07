Simona Halep triunfa em Wimbledon

Simona Halep conquistou o seu segundo título do Grand Slam, ao derrotar neste sábado Serena Williams na final de Wimbledon. Uma exibição irrepreensível da tenista romena, para dominar Serena, em apenas 56 minutos: 6-2, 6-2.

Muitos esperavam um momento histórico para Serena que procurava o oitavo título em Wimbledon e o primeiro depois de ser mãe, mas, acima de tudo, igualar o recorde de 24 títulos no Grand Slam. Mas Halep, campeã em Roland Garros no ano passado, conseguiu focar-se apenas no seu jogo e assinou a melhor exibição de sempre, traduzida em 13 winners e somente três erros não forçados.

Com esta vitória, Halep sobre três lugares no ranking mundial, para surgir na segunda-feira no quarto posto. Depois de perder a terceira final do Grand Slam consecutiva, Serena avança uma posição, para o nono lugar.