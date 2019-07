Portugal começa neste sábado a disputar o apuramento olímpico

A selecção portuguesa de râguebi começa neste sábado a disputar a fase de apuramento europeia para os Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para o próximo ano. Para conseguir um lugar no Japão, a equipa nacional de sevens, variante que desde 2016 faz parte do programa olímpico, terá de vencer o torneio de qualificação que será disputado neste fim-de-semana em Colomiers, nos arredores de Toulouse. O segundo e terceiro classificados terão a hipótese de participar num torneio mundial de repescagem, marcado para Junho de 2020.

Com o Japão (país anfitrião) e os quatro primeiros classificados do Circuito Mundial de Sevens já apurados para Tóquio 2020 – Ilhas Fiji (actual campeã olímpica), Estados Unidos, Nova Zelândia e África do Sul –, para além de Portugal, vão lutar pela única vaga directa disponível para a Europa a França, a Inglaterra, a Hungria, a Itália, a Irlanda, a Espanha, a Rússia, a Ucrânia, a Alemanha, a Geórgia e a Lituânia.

Com o claro favoritismo a recair para o lado de franceses, ingleses (medalha de prata no Rio de Janeiro, que serão representados pelo Reino Unido em caso de apuramento) e irlandeses, as hipóteses portuguesas de chegar ao Japão são remotas, mas, pelo menos no primeiro dia em Colomiers, Portugal é favorito a conseguir um lugar entre os oito países que no domingo vão disputar o passaporte para os Jogos Olímpicos.

Incluída no Grupo A, a equipa lusa entrará em campo no Estádio Michel Bendichou às 12h28, tendo como adversária a Itália, seguindo-se um duelo com a Hungria (15h13). Em ambas as partidas, a selecção nacional é favorita à vitória. A fechar a participação neste sábado, Portugal defronta, às 18h20, o rival mais complicado: a França.

Para ainda manter no domingo esperanças em apurar-se para os Jogos Olímpicos, o “VII” português terá que conseguir um dos dois primeiros lugares do Grupo A ou ser um dos dois melhores terceiros classificados dos três grupos em competição.

Se no Grupo A a França parte como a equipa mais forte, nos restantes dois grupos os favoritos a apurarem-se para os quartos-de-final são a Irlanda, a Espanha e a Rússia, no Grupo B, e a Inglaterra e a Alemanha, no Grupo C.

Nos 12 convocados de Portugal para o torneio, destaca-se o regresso de Adérito Esteves, o único que joga no estrangeiro entre os eleitos. O Belenenses, com cinco jogadores (David Wallis, Frederico Caetano, Duarte Moreira, Rodrigo Freudenthal, Duarte Azevedo), é o clube mais representado, seguido pelo Direito (Vasco Fragoso Mendes, Frederico Filipe e Pedro Silvério) e pelo CDUL (Jorge Abecasis e Tomás Appleton). A Agronomia terá apenas um atleta em Colomiers: António Cortes.