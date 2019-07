Bottas bate Hamilton em casa e conquista décima pole da carreira

Lewis Hamilton “jogava” em casa, mas foi o seu companheiro de equipa da Mercedes Valtteri Bottas a celebrar ontem a pole position para o Grande Prémio (GP) da Grã-Bretanha de Fórmula 1 (F1). A vantagem do finlandês foi quase marginal, apenas 0,006s, a menor de uma qualificação em quase uma década, mas suficiente para sair na frente pela quarta vez esta temporada. Ao seu lado, na primeira linha da grelha, estará Hamilton, habitual dominador em Silverstone.

“Parabéns ao Valterri Bottas. Ele fez um bom trabalho durante a qualificação. Por fim, não fui suficientemente bom”, lamentou o pentacampeão mundial (2008, 2014, 2015, 2017 e 2018), que lidera confortavelmente a classificação geral de 2019. “É uma corrida longa amanhã. Tenho aqui muitos adeptos, por isso vamos ver o que podemos fazer.”

A pouca distância da dupla da Mercedes, com o terceiro melhor tempo da qualificação, ficou o Ferrari do jovem Charles Leclerc. Uma boa prestação do piloto do Mónaco, de 21 anos, que ficou a apenas 0,079s de Bottas, antecipando uma corrida emotiva na pista inglesa. Ao seu lado, na segunda linha, partirá Max Verstappen (Red Bull).