Mattiel não está aqui para nos salvar (mas as canções ajudam)

Havia uma boa razão para que na capa do álbum de estreia, editado há dois anos, a víssemos impecavelmente erecta, fotografada com os dois pés fincados sobre a sela de um cavalo. Mattiel Brown não estava a fazer pose — cresceu numa quinta em Brooks, no estado americano da Georgia e aprendeu a montar aos 6 anos. Há uma boa razão para que em Satis Factory, o álbum que agora edita, cante a determinado ponto, neste disco de rock’n’roll maravilhosamente classicista mas multifacetado, vivíssimo na sua voz e empolgante pela agilidade e elegância da instrumentação, uma frase como esta: “It’s much fun to forget where you’re from”.

