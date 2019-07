Nos Alive anuncia primeiro nome do próximo ano: Da Weasel

No último dia do festival Nos Alive – que trouxe este ano a Algés nomes como The Cure, Jorja Smith e Grace Jones – foi anunciado o primeiro nome do cartaz do próximo ano: é a banda portuguesa Da Weasel. O festival de 2020 acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de Julho. É a 11 de Julho que a banda de hip-hop portuguesa (que anunciou o seu fim em 2010) actuará.

Ainda que sexta-feira pareça ter sido um dos dias menos concorridos da memória do Nos Alive, a organização do festival referiu que o último dia foi bem mais completo: os bilhetes para o dia 13 de Julho esgotaram. No cartaz do último dia estão The Chemical Brothers, Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tom Walker, Thom Yorke, Idles e George Fitzgerald.