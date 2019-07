Quatro mortos após despiste em Odemira

Um despiste de um veículo ligeiro provocou a morte a quatro homens, na noite desta sexta-feira, em Vale Juncal, Odemira. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 120 e o alerta foi dado às 21h13.

Os quatro homens tinham idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos. As mortes foram confirmadas ao PÚBLICO por Luís Oliveira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira.

As autoridades ainda se encontram-se no local, a apurar as razões do despiste. Foram accionados 23 operacionais, apoiados por oito viaturas.