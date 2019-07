PJ deteve suspeito de envolvimento na morte de homem em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve uma pessoa suspeita de envolvimento na morte de um sem-abrigo, na quarta-feira, no centro da cidade, disse fonte da judiciária, acrescentando que é hoje presente às autoridades para primeiro interrogatório.

“[O suspeito] vai hoje ser presente a juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas como necessárias”, acrescentou a fonte.

Na quarta-feira, um homem foi encontrado morto e dois inanimados e com ferimentos graves, com “uma caixa de vinho ao lado”, numa rua do centro de Braga. Os outros dois homens que “apresentavam sinais de excesso de consumo de álcool” foram encaminhados para o Hospital de Braga, sendo que tiveram alta “ao fim de algumas horas”, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da unidade de saúde.

Fonte da protecção civil disse à Lusa que “todos tinham sinais de terem consumido álcool em excesso, mas que a bebida estaria alterada pelo cheiro que se sentia”.