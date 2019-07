Fim-de-semana traz céu nublado e possibilidade de chuva

As temperaturas vão baixar no fim-de-semana em praticamente todo o território nacional, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Lisboa, a temperatura máxima vai variar entre os 28 e 29 graus no fim-de-semana – menos 10º do que foi registado na quinta-feira – e a mínima irá rondar os 18º. No Porto e Aveiro a temperatura mínima mantém-se, mas as máximas descem para os 24 graus. Já em Faro as previsões apontam para 26º de máxima. Bragança e Santarém registam a temperatura mais elevada (31º) do país no fim-de-semana.

No sábado, há ainda previsão de aguaceiros e céu nublado para a região norte do país.

Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira não estão previstas descidas de temperatura — as temperaturas máximas vão rondar os 25 graus durante o fim de semana.

Até esta sexta-feira, todos os distritos de Portugal continental, à excepção de Faro, estavam sob aviso amarelo, o menos grave, por causa do calor, com os termómetros a chegarem acima dos 30º, e em alguns locais, como Santarém, aos 40º.