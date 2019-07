Falta de inspecção e licenças no pré-escolar: estão as nossas crianças seguras?

Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Samuel Silva, que investigou o estado do ensino pré-escolar. O jornalista conta que há irregularidades na oferta do pré-escolar, como falta de inspecção e licenças de funcionamento.

