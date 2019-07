Crime “escabroso e maquiavélico”. MP pede pena máxima para casal que matou professora

Um crime “escabroso, maquiavélico e com requintes de barbárie”. Foi assim que o magistrado do Ministério Público descreveu o homicídio de Amélia Fialho, encontrada morta em Setembro de 2018. Crime pelo qual estão a ser julgados Diana Fialho, filha adoptiva da vitima, e Iuri Mata, o genro, no Tribunal de Almada.

As alegações finais foram feitas esta sexta-feira e o MP quer que Diana Fialho e Iuri Mata sejam condenados a pena máxima de 25 anos. As provas mostram a “forma frívola e animalesca” como se põe fim a uma vida, argumenta a acusação.

O procurador recordou que a vítima era uma professora que queria ser mãe e que acolheu Diana Fialho, sua filha adoptiva. Anos mais tarde, essa mesma filha terá feito um plano, juntamente com o seu marido, para se “desenvencilhar​” da mãe, de forma a se apropriarem dos seus bens.

Nas alegações finais, o magistrado recordou que, quando Diana foi à PSP dar conta do desaparecimento da mãe, referiu que não tinha qualquer problema psicológico e que isso prova que a professora não podia, então, estar a tomar os medicamentos que foram encontrados na análise toxicológica dos órgãos da vítima, nomeadamente um antidepressivo e um indutor de sono.

“Esta senhora foi alvo de uma medicação que não estava prescrita por nenhum médico e que foi colocado de forma externa no seu organismo”, disse, acrescentando que “os arguidos golpearam a vítima com um martelo ou com outro objecto contundente”.

O magistrado recordou que Iuri Mata acompanhou os agentes da Polícia Judiciária pelos caminhos percorridos por si e por Diana Fialho até à zona onde o corpo da professora foi encontrado. O facto de Iuri se ter proposto a fazer isso foi considerado pelo MP como uma prova documental.

“O arguido Iuri foi indicando o caminho e o que fizeram em cada local”, disse o procurador, sublinhando que o marido de Diana Fialho ainda levou os agentes à Ponte Vasco da Gama onde largaram os óculos e a arma do crime.

Referindo-se ao relatório da autópsia, o procurador disse que entre a morte e a tentativa de carbonizar a vítima decorreu muito pouco tempo. “É uma perda de tempo estar a discutir se foi um martelo ou outro objecto que destruiu e desfigurou a vítima”, disse, referindo-se ao facto de a defesa dos arguidos ter tentado dizer que não havia um martelo porque não foi encontrado.

E acrescentou que os vestígios de sangue na casa e no tecto do primeiro piso revelam a violência do acto praticado. Para o magistrado, o carregamento do corpo não foi tarefa de uma só pessoa, mas de duas e “como é obvio as duas pessoas que estão aqui em causa são os arguidos”.

Diana Fialho e Iuri Mata foram julgados no Tribunal de Almada pela morte de Amélia Fialho, 59 anos, professora de Físico-Química na Escola Secundária Jorge Peixinho. Os dois arguidos estão acusados de homicídio agravado e profanação de cadáver.

Imagens vídeo entre as provas

Entre as provas estão as imagens de videovigilância recolhidas no posto de gasolina. “Temos duas pessoas que são marido e mulher, que vivem juntos, mas a entrar em separado”, disse, acrescentando que, através das imagens se pode ver que adquiriram a gasolina e o isqueiro em separado, elementos que usaram para carbonizar o corpo.

Ao incendiar o corpo, o fogo propagou-se a uma zona de pasto, explicou o magistrado, para sublinhar o facto de o foco de incêndio ter sido o corpo da professora. Os agentes da Polícia Judiciária detectaram na casa o cheiro intenso a lixívia e a incensos.

“Relativamente à prova, há que dizer que a prova testemunhal foi arrasadora para estes arguidos”, disse, acrescentando que foi a prova da defesa e não da acusação que deixou os arguidos numa situação de isolamento.

O magistrado referia-se, por exemplo, ao testemunho de uma professora de Diana Fialho, que acabou por revelar que Amélia Fialho aparecia com nódoas negras e que lhe chegou a dizer que se um dia algo lhe acontecesse que suspeitasse de Diana e de Iuri.

Quase um ano depois dos factos, o MP diz que esperava que os arguidos tivessem feito uma introspecção e falassem sobre o assunto. Mas não quiseram falar.