Conheça a chave do Euromilhões desta sexta-feira

A chave do concurso 56/2019 é formada pelos números 2-31-39-45-47 e pelas estrelas 4 e 8.

Ninguém acertou no jackpot de 90 milhões de euros. No sorteio de terça-feira, o prémio subirá para os 97 milhões de euros, anunciou o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia Lisboa.

Portugal teve quatro apostadores contemplados com o quarto prémio, no valor de 3093 euros.

A chave vencedora do M1lhão é XQH 20418. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito do Porto.​

Consulte a chave oficial na página Jogos Santa Casa.