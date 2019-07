Há acordo entre PS e PCP em matéria de Lei de Bases da Saúde

O líder da bancada do PCP anunciou nesta sexta-feira à tarde, no Parlamento, que chegou a acordo com o PS para um texto comum em matéria de Lei de Bases da Saúde. João Oliveira não revelou se os bloquistas também se vão juntar a socialistas e comunistas, mas serão essenciais para a viabilização da lei.

A solução passa por revogar o decreto-lei de 2002, que regulamenta as Parcerias Público-Privadas, e pelo compromisso de o Governo aprovar, em seis meses, um decreto-lei que “fixe a gestão pública” do Serviço Nacional de Saúde.