Aviões e militares portugueses participam no 14 de Julho em Paris

Um avião C-295 da Força Aérea e quase 30 militares do Exército e da Marinha de Portugal vão estar envolvidos no tradicional cortejo do dia nacional de França, neste domingo, nos Campos Elísios, em Paris.

O tradicional desfile das Forças Armadas francesas no 14 de Julho, ou dia da Bastilha, não vai só contar com a presença do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Paris, mas também com o contingente militar português. Esta informação foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial das Forças Armadas portuguesas.

Com a parada militar sob o mote “Agir em conjunto”, homenageando as forças dos países que fazem parte da Iniciativa Europeia de Intervenção, coordenada pela França e que reúne 10 países europeus, o Estado gaulês convidou militares da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, Holanda, Portugal e Reino Unido para se juntarem ao seu maior desfile anual.

A Força Área portuguesa acedeu a este convite enviando um avião C-295 tripulado por quatro militares nacionais, dois oficiais e dois sargentos. Esta aeronave tem tido intervenções nas missões Frontex e tem estado deslocada em Itália e Espanha, cumprindo missões ao abrigo da cooperação dentro da União Europeia.

Já a comitiva do Exército português será composta por sete páraquedistas do Regimento 10 de Aveiro que fizeram parte da 4ª Força Nacional Destacada na República Centro Africana e regressaram em Março deste ano da sua missão.

A Marinha marcará presença com 15 militares, entre oficiais, sargentos e praças, tendo todos participado em missões de cooperação próxima com a França. Uma delas foi a Corymbe, no Golfo da Guiné, um exercício conjunto coordenado por França e por Espanha e a outra foi a escolta do mais novo porta-aviões da Armada francesa, o Charles de Gaulle. A fragata Corte-Real assegurou a segurança deste gigante durante a sua passagem no Mediterrâneo.

Outro dos temas do desfile do 14 de Julho é a inovação. Este desfile vai contar com 67 aviões da Força Aérea francesa, 4.300 tropas a pé, 196 veículos militares, 237 tropas a cavalo e 40 helicópteros. Tal como todos os anos, desde 1980, o desfile começa no Arco do Triunfo e termina na Praça de la Concorde, onde está a tribuna de honra com o Presidente da República francesa, Emmanuel Macron, e os seus convidados.