Drone Awards 2019: as melhores fotos caíram do céu

A segunda edição do concurso Drone Awards revelou, a 11 de Julho, as melhores fotografias aéreas de 2019 realizadas com um drone. Segundo a organização, foram recebidas mais de 4500 submissões de fotógrafos amadores e profissionais oriundos de 107 países. Entre focas a descansar no gelo ou o Mont Saint-Michel, destacou-se a imagem captada por Jacek Deneka, autor de A Shoal of Colorful Fish, que retrata um conjunto de esquiadores numa corrida de 50 quilómetros na Polónia. O polaco irá receber o grande prémio do concurso em Outubro, em Siena, Itália.