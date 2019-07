Sete ideias para sair esta semana

SEIXAL

Splash sazonal

De 28 de Junho a 1 de Setembro

Junto à Estação Fluvial

Os insufláveis Hop e Castelo & Fortaleza são as novidades caídas nas ondas do Splash Seixal, o parque aquático pop-up que há três Verões se instala à beira-Tejo. Toda a família tem onde se refrescar, nadar e brincar. Às piscinas tradicionais, para adultos e crianças, e aos obrigatórios escorregas, juntam-se divertimentos como trampolins, obstáculos flutuantes, gaivotas, bolas coloridas ou jactos de água. Para descansar dos mergulhos, existem áreas lounge, com sombras asseguradas, e street food para alimentar a diversão.

Horário: todos os dias, das 10h às 20h.

Bilhetes de 9€ a 11€ (adultos) e de 6€ a 8 (crianças dos dois aos 12 anos), com descontos a partir das 16h30

Foto Retratos do Barroco Câmara Municipal de Arouca

AROUCA

Mosteiro retratado

De 12 a 17 de Julho

Mosteiro de Santa Maria de Arouca

O Mosteiro de Arouca está de portas abertas à descoberta dos seus espaços, da sua história e, em particular, da época barroca. Um dos veículos da viagem é o palato: nos claustros superiores, é possível saborear um jantar a preceito, com encenação a combinar; nos inferiores, está montada uma mostra de doçaria conventual e licores. Outra forma de regressar ao passado é aprender, em workshops, douramento em madeira, fabrico de velas artesanais ou commedia dell'arte. Entretanto, o monumental órgão de tubos, datado de 1743, faz-se ouvir com os concertos – e outras actividades – da I Bienal de Organistas. É também inaugurada uma exposição de antifonários (livros litúrgicos). Às crianças, é lançado o desafio de uma experiência verdadeiramente imersiva: pernoitar no mosteiro. Tudo para desenhar Retratos do Barroco, o primeiro dos dois segmentos que constituem Arouca, História de um Mosteiro. A seguir vem a recriação histórica (de 19 a 21 de Julho), centrada nos rituais monásticos das monjas que o habitavam.

Informações e inscrições aqui.

Grátis, excepto workshop de douramento (10€), Uma Noite no Mosteiro (10€) e jantar barroco (30€ para adultos; 15€ para crianças dos seis aos 12 anos; grátis até cinco anos)

Foto André e. Teodósio e Anabela Mota Ribeiro Miguel Manso

LISBOA

Estar em Casa no teatro

De 12 a 14 de Julho

Teatro Municipal São Luiz

Três anos depois de ter ocupado o São Luiz, a dupla Anabela Mota Ribeiro e André e. Teodósio torna a programar uma maratona de invasão de todos os seus espaços possíveis, tendo a diversidade como regra e a memória como regente. A iniciativa chama-se Estar em Casa e regressa a propósito da celebração do 125.º aniversário do teatro, com peças, filmes, concertos, performances e muito mais. Tão depressa se pode estar numa praia seca onde “toda a nudez não será castigada” como entrar numa visita guiada por Rita e Catarina Almada Negreiros, netas do homem que aqui apresentou o Manifesto Anti-Dantas. De um aquecimento com o bailarino Romeu Runa salta-se para um chá de panela solidário. As conversas podem fluir em torno de Melancolia e Adultério com António Feijó, Clara Ferreira Alves e Pedro Mexia ou com as irmãs Mariana e Joana Mortágua acerca da Memória das Casas. Dos camarotes levam-se cartas e desenhos de amor, leituras de tarot e resultados de exames em consultórios (um fotográfico, outro poético-sentimental). Quanto às crianças, estão à vontade para pintar (folhas nas) paredes com as artistas Mariana Malhão e Yara Kono. E ainda lhes é explicado Hopper, Cesário Verde, o racismo e até o sexo.

Horário: sexta, das 20h às 2h; sábado, das 10h30 às 00h30; domingo, das 10h30 à 1h.

Programa completo aqui.

Grátis a 7€

Foto Nelson Garrido

ESTORIL

Tradição de Verão

De 4 de Julho a 1 de Setembro

Espaço Fiartil

No Estoril, o Verão não passa sem artesanato. Ali mora a Fiartil, a mais antiga feira do género do país. Esta é a 56.ª edição. Não é só um lugar para comprar peças feitas à mão, em tom tradicional ou contemporâneo. É uma oportunidade para assistir à mestria dos artesãos que trabalham ao vivo materiais como pele, madeira, cerâmica, vime ou cortiça. A maior parte dos stands – mais de cem no total – é dedicada a estas artes e vendas. A outra é ocupada por restaurantes e tasquinhas. Paralelamente, decorrem oficinas, concursos e concertos diários. À espera dos mais pequenos está um espaço com jogos e ateliês de onde poderão muito bem sair futuros artistas ou artesãos.

Horário: todos os dias, das 18h às 24h.

Bilhetes a 1€; grátis para crianças até dez anos

Foto Tales of the Lagoon DR

AVEIRO

Bom tempo nos canais

De 17 a 21 de Julho

Mais de 250 espectáculos em cinco dias. Presença garantida de quase 280 artistas de 16 países. Comunidade envolvida. É a quarta edição do Festival dos Canais, que convida “a sentir a cidade de Aveiro, a celebrar o seu presente, a valorizar a sua forte identidade, o seu património natural e a sua paisagem urbana única”. Na água, destaca-se a estreia absoluta de Tales of the Lagoon, da companhia Walk The Plank, que se adapta ao cenário aveirense e integra participantes locais. Em terra, as atenções viram-se, por exemplo, para o novo circo do Esencial da Vaivén, para os percussionistas luminosos Spark! Worldbeaters, para a performance O2 da companhia Pia, para a exposição fotográfica Terra de Sonhos e para a música de Capicua (com a Banda Amizade), HMB e Mariza. Se vir a Fanfarra dos Canais, não hesite em segui-la: irá dar ao próximo ponto de um percurso do programa. Também pode parar, no meio do frenesim, para relaxar numa funky beach com palmeiras, espreguiçadeiras, cocktails e DJ sets.

Programa completo aqui.

Grátis

Foto André Rodrigues

LOULÉ

Veganismo à FAVA

Dias 18 e 19 de Julho

Junto ao Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco

"Ir à FAVA pode ser bom para o ambiente...” É com esta nota de intenções que se apresenta a segunda edição da Feira do Ambiente e Vegan do Algarve. Organizada pela Associação Vegetariana Portuguesa, é mais do que um mercado de alternativas alimentares (e outras) 100% livres de produtos de origem animal, exibidas por 40 expositores e tasquinhas. Tem como missão “sensibilizar e promover um estilo de vida mais saudável, responsável e ético, amigo dos animais e ecologista”. Daí que estejam representados projectos sociais e ambientais, marcas que apostam na sustentabilidade e exemplos de economia circular, utilização de energias verdes e agricultura biológica. Visitas guiadas, show cookings, concertos e palestras complementam o cardápio.

Horário: das 18h às 24h.

Entrada livre

Foto Guillermo Leon em What a hat is going on? DR

SÃO JOÃO DA MADEIRA

Em cada esquina, um chapéu

De 19 a 21 de Julho

Numa esquina pode estar uma cartola gigante feita por um dos artistas desafiados pelo Museu da Chapelaria a criar Chapéus com Memória. Noutra, Mário Daniel a fazer stand-up magic De se lhe Tirar o Chapéu. Num momento, está o malabarista Guillermo Leon a lançar a questão What a hat is going on?; noutro, há Chapéus com Sabor para provar. O elemento comum está à vista. Estamos na terceira edição do Hat Weekend, o festival que invade o espaço público de São João da Madeira para honrar e reinterpretar o historial da indústria chapeleira local. Os contributos vêm também de marionetas gigantes, palhaços, músicos, acrobatas, estátuas humanas, caretos e pauliteiros, a par de cinema, exposições, jogos, arruadas, caminhadas, oficinas, festas e, claro, a Feira do Feltro e do Chapéu.

Horário: sexta, das 19h às 2h; sábado, das 11h30 às 2h; domingo, das 11h30 às 22h.

Mais informações aqui.

Entrada livre

EXTRA: Cinema

Stuber

Nunca uma corrida de Uber foi tão emocionante. Stu, um jovem e regrado motorista, tem a aventura da sua vida a partir do momento em que lhe entra no carro um detective em perseguição de um criminoso. Cada trajecto traz novos perigos – um deles, o de não conseguir as cinco estrelas de satisfação do seu cliente... Stuber, comédia de acção de Michael Dowse, chega aos cinemas a 11 de Julho.