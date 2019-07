Mistério dos enjoos: testes a bordo dos A330 revelam que “não há perigo para a saúde”

A TAP garante que “não foram encontradas a bordo quaisquer substâncias que possam constituir um perigo para a saúde dos tripulantes e dos passageiros” e que não há “insuficiência de oxigénio a bordo” dos aviões A330neo. É o que diz uma comunicação interna da TAP enviada quinta-feira aos tripulantes, dando conta da investigação aos enjoos registados a bordo nos últimos meses.

A companhia aérea portuguesa tem ao serviço na sua frota dez aviões Airbus 330-900neo e foi a primeira no mundo a operar este modelo. A TAP encomendou um total de 21 aviões A330neo. Ao longo dos últimos meses, tem havido relatos de passageiros e tripulantes com enjoos, tonturas e ardor nos olhos depois de voarem nestas aeronaves.

Nos testes feitos para averiguar qual a origem destas indisposições, “o ar foi medido directamente, sem preparação de amostras, permitindo avaliar, comparar e medir continuamente eventuais contaminações de ar”, lê-se na carta interna da TAP enviada aos tripulantes a que o PÚBLICO teve acesso.

A TAP refere que a cabine dos aviões comerciais tem um ambiente pressurizado com reduzida humidade, o que pode causar náuseas, tonturas e mal-estar a bordo – independentemente da existência de “odores não habituais”, lê-se. Mas não está ainda determinada qual a causa destes enjoos.

“Não há correlação” entre cheiros e náuseas

Durante os testes, foi instalado um equipamento de análise e identificação de odores que mede a qualidade do ar (chamado Aerotracer) e só em dois dos 20 voos feitos com este dispositivo instalado é que foram detectados “episódios pontuais de cheiros”, em níveis residuais, diz a TAP.

“Salientamos que, esta semana, na totalidade dos voos realizados, houve um decréscimo de eventos reportados relativamente à semana anterior, o que revela uma evolução muito positiva”, lê-se na nota.

A TAP tinha admitido em Junho a existência de “alguns odores provenientes do equipamento de ar condicionado”, explicando que o fenómeno é normal em aviões novos e que o cheiro “desaparece logo após as primeiras utilizações”. E assevera que as cabines são “fabricadas de forma a prevenir qualquer tipo de contaminação do ar”.

Depois de descartar quaisquer responsabilidades nestes casos de enjoos, a fabricante Airbus explicou que foram notadas duas situações distintas a bordo: cheiros de cabine pouco comuns e sintomas de mal-estar. “Não há qualquer correlação entre estes dois efeitos”, garantiu a Airbus. E adiantou que foram feitas “investigações abrangentes” e análises por um laboratório independente que garante a “ausência de contaminação do ar” – tal como nos mais de 1400 modelos A330 em serviço pelo mundo.

Na carta aos tripulantes, a transportadora aérea adianta que a Airbus instalará sensores e dispositivos para registar dados de temperatura e para medir a quantidade de dióxido de carbono no interior da aeronave.

A TAP refere que está a acompanhar todos os casos de indisposição reportados a bordo destes aviões. E refere que não existem “casos identificados” de pessoas que tenham precisado de “cuidados médicos de maior urgência” – havendo registo de 12 tripulantes encaminhados para unidades de cuidados de saúde, o que corresponde a 0,5% do total de tripulantes que já voaram a bordo do A330neo.

Ainda assim, a presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, disse na segunda-feira ao PÚBLICO que havia “umas dezenas” de pessoas afectadas (entre tripulantes e passageiros) e que este tipo de situações acontece já desde Fevereiro. Nessas declarações, a líder do SNPVAC disse que os trabalhadores admitem avançar para a greve caso estas ocorrências continuassem.