Luís Cabral substitui Rosa Cullell na liderança da Media Capital

Ao fim de oito anos na liderança da Media Capital, Rosa Cullell prepara-se para ceder o lugar a Luís Cabral, o gestor que tem sido o responsável executivo pelo negócio de rádios.

A mudança foi comunicada esta tarde pela empresa que é detida pelo grupo espanhol Prisa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Foi uma mudança pacífica, que começou a ser preparada no início deste ano, explicou a gestora espanhola em conversa com o PÚBLICO. “Começámos a falar, o Manuel Mirat [o presidente executivo da Prisa] e eu sobre quem poderia substituir-me. Sempre quis que fosse alguém da equipa”, adiantou a responsável.

Cullell - que chegou a Portugal em 2011, “para ficar quatro anos”, mas que foi permanecendo no cargo e que agora pretende “deixar de ter funções executivas”, dedicar-se mais à escrita e poder dividir o seu tempo entre Portugal e Espanha, onde tem a família - deu a sua “opinião sobre duas ou três pessoas”, entre elas, Luís Cabral, a Manuel Mirat.

“A escolha foi evidentemente da Prisa”, adiantou Rosa Cullell, que vai deixar a empresa no final do mês.

“Confio muito na liderança dele, temos trabalhado os oito anos juntos e tem corrido muito bem”, disse a gestora. O Luís Cabral “é o tipo de líder com visão, que sabe fazer equipa e que pode funcionar muito bem nesta altura do grupo Media Capital”, afirmou.

Luís Cabral assume as rédeas da Media Capital um ano depois da venda falhada à Altice e num momento em que o principal activo do grupo, a TVI, está a perder terreno na guerra de audiências com a SIC.

Luís Cabral está na Media Capital desde 1997. Passou por empresas como a Media Meios e a Media Capital Serviços até chegar à Media Capital Rádios em 2009. Nos últimos anos, a Media Capital Rádios tem tido um bom desempenho, com a Rádio Comercial a tornar-se líder de audiências.

O gestor tem agora o desafio de inverter a quebra de audiências da TVI, que tarda em recuperar do golpe que foi a saída para o canal rival de um dos principais rostos da estação: Cristina Ferreira.

No mesmo comunicado em que anunciou a renúncia de Rosa Cullell e a nomeação de Luís Cabral como administrador delegado (o equivalente a presidente executivo), a Media Capital adiantou que também o ex-ministro da Economia, António Pires de Lima, renunciou ao cargo de vogal do conselho de administração.

Este órgão vai passar a ser liderado por Manuel Mirat, em substituição de Miguel Pais do Amaral, que também renunciou.