Portuguesas afastadas nos “quartos” do Open de Valência

Já não há representantes portuguesas no Open de Valência de padel. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, e as respectivas companheiras de dupla, foram afastadas nos quartos-de-final do torneio do World Padel Tour (WPT), em ambos os casos em dois sets.

Ao lado da espanhola Paula Josemaría, Ana Catarina Nogueira perdeu por 4-6, 2-6 com a dupla composta por Alejandra Salazar e Adriana Sánchez, número dois e números cinco do ranking do WPT, respectivamente, em 1h42m.

Quanto a Sofia Araújo e María Riera, foram derrotadas por Elisabet Amatriaín e Patricia Llaguno, por um duplo 3-6, em 1h23m.