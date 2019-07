Argentina na final do Mundial à espera do Portugal-Espanha

A selecção da Argentina é a primeira finalista do Campeonato do Mundo de hóquei em patins. Em Barcelona, sede dos World Roller Games, os sul-americanos derrotaram a França, por 3-0, e ficam agora à espera do desfecho do jogo Portugal-Espanha para ficarem a conhecer o próximo e derradeiro adversário na prova.

Claramente a patinar por fora nesta meia-final, a França (que na eliminatória anterior tinha vencido o Chile por 5-4) ainda aguentou o ímpero argentino no primeiro tempo, segurando o empate até ao intervalo.

Logo no arranque da segunda parte, porém, Pablo Álvarez inaugurou o marcador, de livre directo, e abriu caminho para o triunfo. Dois minutos depois, foi Gonzalo Romero, avançado do Sporting, a ampliar para 2-0, antes de Carlos Nicolía, a três minutos do final, confirmar a vitória.

Pela 14.ª vez, a Argentina chega à final do Campeonato do Mundo. No domingo, às 17h, voltará a entrar em pista para discutir um título que reclamou em 2015 e deixou fugir para Espanha em 2017. Resta saber qual será o adversário.