C’est magnifique”: Antoine Griezmann é reforço do Barcelona

Antoine Griezmann foi esta sexta-feira oficializado como jogador do Barcelona. O avançado francês deixou o Atlético de Madrid. O clube catalão descreve a chegada do jogador como “magnifica” depois de ter pago os 120 milhões de euros de cláusula de rescisão para libertar o futebolista do Atlético de Madrid. Griezmann assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, Junho de 2024, cuja rescisão tem um valor de 800 milhões de euros.

O processo de contratação de Griezmann para o Barcelona complicou-se nas últimas semanas. O Atlético de Madrid exigiu que o jogador se apresentasse nas imediações do clube, justificando que ainda existia um contrato entre ambas as partes para cumprir. Os “colchoneros” alegaram também que Griezmann e o Barcelona já tinham iniciado conversações em Março deste ano, altura em que a sua cláusula de rescisão estava nos 200 milhões de euros e desceu para os 120 milhões de euros

Griezmann já se tinha despedido do Atlético de Madrid, via redes sociais do clube, em Maio. Mais tarde, a 12 de Junho, o CEO dos “colchoneros”, Gil Marin, já tinha confirmado que o francês iria para o Barcelona — movimentação que agora se dá por concluída depois de a imprensa espanhola ter encontrado os advogados de Griezmann a deslocarem-se às instalações da LaLiga para cobrar a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros que permitia o jogador fechar negócio com o Barcelona.

Antoine Griezmann é mais uma das contratações mais caras do futebol, novamente protagonizadas pelo Barcelona, que têm o argentino Lionel Messi como principal parceiro e estrela. Os catalães já gastaram 145 milhões de euros para contratar Philippe Coutinho ao Liverpool, 105 milhões de euros para adquirir os direitos desportivos de Ousmane Dembelé ao Borussia Dortmund e 82 milhões de euros com Luís Suárez.